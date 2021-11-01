В Элисте прошел юбилейный концерт к 60-летию Аркадия Манджиева

«Сян байну», «Элиста», «Хальмг кююкн», «Иньг мини» - сегодня в государственном концертном зале прозвучали всеми любимые песни Аркадия Манджиева. Элистинцы и поклонники творчества композитора вновь насладились талантом Заслуженного деятеля искусств республики. Этот сольный концерт открывает многодневный и многогранный фестиваль музыки под названием «Жизни река», посвященный его 60-летию.

11 декабря Аркадий Наминович отметит свой юбилей.

Известному композитору по плечу любой музыкальный жанр от хитовых песен до оперных постановок, от аранжировок народных мелодий до гимна республики. Многогранность его таланта доказывает невероятная популярность, которая за эти годы не только не снизилась, а наоборот, обрела статус всенародной любви.

Трудолюбие и служение сцене – его главные принципы. Маэстро творит для каждого зрителя.