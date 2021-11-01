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4 декабря, 12:26
НовостиКриминал

Пресечена преступная деятельность приверженца радикально-экстремистских взглядов в исламе

Пресечена преступная деятельность приверженца радикально-экстремистских взглядов в исламе

Об этом сообщает пресс-служба Управлениями ФСБ России по Калмыкии и Ставропольскому краю. 

По материалам уголовного дела, обвиняемый мужчина посредством аудио-обращения принял присягу МТО «Исламское государство» (запрещённой в России террористической организации)

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

 

 

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