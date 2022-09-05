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10 октября, 10:48
НовостиЗдравоохранение

Совсем скоро в поселке Нарын заработает ФАП

Совсем скоро в поселке Нарын заработает ФАП

Приютненская районная больница уже получила лицензию на осуществление медицинской деятельности фельдшерско-акушерского пункта, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Калмыкии.

Строительство медицинских учреждений в республике продолжается в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение". Так на заключительном этапе реализации находятся девять фельдшерско-акушерских пунктов в шести районах и три врачебные амбулатории Городовиковской районной больницы.

Одновременно с этим идет строительство 9 Отделений врача общей практики в восьми районах Калмыкии: Приютненском, Черноземельском, Кетченеровском, Яшалтинском, Целинном, Малодербетовском, Октябрьском и Яшкульском. Стоит отметить, что строительство медицинских учреждений находится на личном контроле Главы Калмыкии.

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