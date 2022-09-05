Парк "Бумба" в посёлке Ики-Бурул подключили к электрическим сетям

Объекту предоставлено 2,9 кВт мощности. Именно по итогам онлайн-голосования местных жителей было выбрано место и концепция общественной территории. Здесь гости смогут не только отдохнуть, но и познакомиться с уникальной культурой степного народа.



Золоченые ворота, шатры, скульптуры и фонтаны – буквально перенесут его посетителей в сказку. Ики-Бурульцы уже в ожидании открытия парка. На объекте завершаются работы по укладке тротуарной плитки, монтажу металлоконструкций, главных ворот, объектов освещения.



Фото взято из телеграм-канала Ики-Бурульское РМО