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10 октября, 12:07
НовостиСтроительство

Парк "Бумба" в посёлке Ики-Бурул подключили к электрическим сетям

Парк "Бумба" в посёлке Ики-Бурул подключили к электрическим сетям
Объекту предоставлено 2,9 кВт мощности. Именно по итогам онлайн-голосования местных жителей было выбрано место и концепция общественной территории. Здесь гости смогут не только отдохнуть, но и познакомиться с уникальной культурой степного народа.

Золоченые ворота, шатры, скульптуры и фонтаны – буквально перенесут его посетителей в сказку. Ики-Бурульцы уже в ожидании открытия парка. На объекте завершаются работы по укладке тротуарной плитки, монтажу металлоконструкций, главных ворот, объектов освещения.

Фото взято из телеграм-канала Ики-Бурульское РМО
 
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