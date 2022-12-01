16 января, 08:26
Совсем скоро в эфире ГТРК «Калмыкия» в программе «Орюни hарц» смотрите очередной выпуск проекта «Дуука и Куука»
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В главных ролях - Феликс Шараев и Лиджи Горяев. В их образах каждый наверняка узнает свою бабушку, родственницу или вспомнит момент из повседневной жизни.
В главных ролях - Феликс Шараев и Лиджи Горяев. В их образах каждый наверняка узнает свою бабушку, родственницу или вспомнит момент из повседневной жизни.
Короткие миниатюры - содержат не только искрометный калмыцкий юмор, но и кладезь народной мудрости. В них заложен глубокий смысл традиций, обычаев наших предков.