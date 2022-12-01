Совсем скоро в эфире ГТРК «Калмыкия» в программе «Орюни hарц» смотрите очередной выпуск проекта «Дуука и Куука»

В главных ролях - Феликс Шараев и Лиджи Горяев. В их образах каждый наверняка узнает свою бабушку, родственницу или вспомнит момент из повседневной жизни.



Короткие миниатюры - содержат не только искрометный калмыцкий юмор, но и кладезь народной мудрости. В них заложен глубокий смысл традиций, обычаев наших предков.