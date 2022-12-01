Прием заявлений на участие в ЕГЭ продлится до 1 февраля включительно

Выпускники этого года подают его в своей школе, а прошлых лет - в Управление образования администрации Элисты. Обучающиеся СПО при подаче заявления должны предъявить справку из своего учебного заведения.



Экзамены в этом году пройдут в три этапа: досрочный - с 20 марта по 19 апреля, основной - с 26 мая по 1 июля и дополнительный - с 6 по 12 сентября.