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16 января, 08:08
Новости

Сегодня – 10-й день Рождественских святок

Сегодня – 10-й день Рождественских святок

Это особое время в году – время добра и радости. Православные традиционно посещают храмы для богослужения, совершают таинство причащения. К этому моменту пост уже закончен, верующие готовят разнообразную еду, накрывают праздничный стол, угощают близких и друзей.

А еще это время известно, как период гаданий. Незамужние девушки пытаются узнать дату будущей свадьбы или хотя бы имя суженого. Для совершения обряда они используют специальные атрибуты, например, воду или свечи.

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