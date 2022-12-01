Сегодня – 10-й день Рождественских святок

Это особое время в году – время добра и радости. Православные традиционно посещают храмы для богослужения, совершают таинство причащения. К этому моменту пост уже закончен, верующие готовят разнообразную еду, накрывают праздничный стол, угощают близких и друзей.



А еще это время известно, как период гаданий. Незамужние девушки пытаются узнать дату будущей свадьбы или хотя бы имя суженого. Для совершения обряда они используют специальные атрибуты, например, воду или свечи.