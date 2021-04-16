Сегодня в ДДТ прошел Юнармейский бал

Мероприятие посвящено Дню Великой Победы. Его участники – старшеклассники. Они продемонстрировали не только танцевальные и вокальные таланты. Они также прочитали стихи на военную тематику.

Главная цель - утверждение эстетических и нравственных ценностей на основе изучения культурного наследия прошлого, литературы, истории, искусства, патриотическое воспитание.

В вечернем выпуске «Вести Калмыкия» расскажем подробнее.