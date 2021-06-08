6 июля, 11:40
 27 °C
87,03
73,35
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
6 июля, 12:24
НовостиОбщество

Современное бюро находок

Современное бюро находок

Что делать, если вы забыли что-то в общественном транспорте? Оказывается, в этом случае консультацию могут дать в Центре управления регионом. Это один из самых задаваемых вопросов. Нужно позвонить в диспетчерскую службу по номеру 8-937-469-80-70. Туда же можно обращаться по другим поводам.

Например, на днях в Администрацию города, Центром был направлен запрос о приведении в порядок остановки «Конечная» в шестом микрорайоне. После чего,  мусор убрали, ведутся работы по покраске и облагораживанию.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия