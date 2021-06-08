Современное бюро находок

Что делать, если вы забыли что-то в общественном транспорте? Оказывается, в этом случае консультацию могут дать в Центре управления регионом. Это один из самых задаваемых вопросов. Нужно позвонить в диспетчерскую службу по номеру 8-937-469-80-70. Туда же можно обращаться по другим поводам.

Например, на днях в Администрацию города, Центром был направлен запрос о приведении в порядок остановки «Конечная» в шестом микрорайоне. После чего, мусор убрали, ведутся работы по покраске и облагораживанию.