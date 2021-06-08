86 лет сегодня исполняется Его Святейшеству Далай-Ламе XIV

Это единственный всебуддийский праздник, который отмечается по западному летосчислению. В Центральном хуруле верующие приняли участие в праздничном молебне и в проведении специального ритуала. В храме побывала и наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

Запах благовоний и простирания верующих. Ритуалы очищения местности и подношения божествам в Центральном хуруле начались еще ранним утром. Поздравить с Днем рождения духовного лидера уже по традиции собрались миряне. В этот день буддисты дают обет в течение суток воздерживаться от негативных поступков.

Ритуал Сангсоль еще называют Газр Тяклгн. Во время подношения божествам через огонь, верующие произносят молитвы о счастье, мире и благополучии всех живых существ на земле. Монахи считают, что такая духовная практика приводит к накоплению больших заслуг.

Верующие почитают духовного лидера, как земное воплощение Авалокитешвары - Будды Сострадания.

Большой праздничный молебен за здоровье и долголетие Его Святейшества начался с выноса фотографии Далай-ламы. Под звуки белой раковины и молитвы монахов она была установлена на троне в главном молельном зале храма. Затем начался ритуал «Нэден Чакчод» - поклонение и подношение Будде и 16 божествам - Архатам. Священнослужители и прихожане обратились к божествам с просьбой об умиротворении болезней, приумножении благих заслуг и достоинств.

От имени жителей республики и от себя лично Далай-ламу поздравил и Глава Калмыкии Бату Хасиков. Он отметил, что учение духовного лидера помогают сохранять межнациональное и межконфессиональное согласие в обществе, быть сострадательными друг к другу. Величайшим учителем современности назвал Далай -ламу и председатель Народного Хурала Анатолий Козачко. Свои слова признательности лидеру буддистов выразили и священнослужители Казанского кафедрального собора.

В день рождения Тензина Гьяцо массовых пышных торжеств из-за пандемии решили не проводить, но не стали отменять традицию раздачи праздничного торта и ароматного чая с борцоками.

Как найти счастье в тяжелые времена? Ответ на этот вопрос дает документальный фильм под названием «Миссия – радость». В этот день состоялась его премьера. Это история дружбы между южноафриканским архиепископом Десмондом Туту и Далай-ламой XIV. Нет человека, который бы не знал Великого учителя или, как привык говорить о себе он сам, простого монаха, жизненный путь которого был непростым. Несмотря на возраст, он продолжает помогать людям обретать счастье в любви и сострадании, сеять добродетель и бороться за мир.