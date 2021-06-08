Где в Элисте можно сдать анализ на COVID-19?

Число заразившихся коронавирусом в регионе растет. В связи с нарастающими темпами вакцинации населения увеличился спрос и на проведение анализа, который позволяет выявить наличие или отсутствие антител к COVID-19. Жители республики могут сделать это в нескольких аккредитованных лабораториях. И, хотя для большинства исследование на иммуноглобулины платное, желающих с каждым днем становится все больше.

Как проводится работа? Что дают эти антитела и почему они двух видов? Сегодня эти вопросы наш корреспондент Татьяна Шолохова адресовала специалистам Центра крови.

Наталье Моховой 70 лет. Она пришла в Республиканский центр крови, чтобы проверить наличие антител к COVID-19. Рассказывает, что в январе перенесла острое респираторное заболевание по симптомам схожее с коронавирусом, но лабораторно диагноз не был подтвержден. Сейчас элистинка собирается вакцинироваться. Но для уверенности решила пройти тест.

Ежедневно в Центре крови делают около ста тестов на антитела к COVID-19. Этот анализ позволяет уточнить стадию развития заболевания или факт перенесенной инфекции. Специалисты лаборатории разъясняют, для этого необходимо выяснить количество иммуноглобулина M и G, а также их соотношение в крови.

Если в результате анализа обнаружились только иммуноглобулины G, это говорит о том, что пациент выздоровел. Если уровень антител выше среднего, можно стать донором иммунокомпетентной плазмы и помочь другим людям. Именно для этого в Центре крови и проводятся подобные исследования.

Узнать свой титр антител можно и в том случае, если человек уже прошел вакцинацию, говорит врач-терапевт городской поликлиники Светлана Азыдова. Сама она получила прививку еще зимой. Рассказывает, что никаких побочных эффектов не почувствовала.

Усилить дисциплину соблюдения мер предосторожности и строго выполнять все предписания - призвал жителей республики Глава региона в своем аккаунте в инстаграм. И поручил уполномоченным органам ужесточить контроль. Эффективно противостоять вирусу мы сможем, только выработав коллективный иммунитет, отметил Бату Хасиков. Главный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев пояснил, что, согласно последним рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, прививаться необходимо через полгода после перенесенного заболевания или введения второго компонента вакцины.

Тест на наличие антител к коронавирусу это необязательный анализ перед вакцинацией. Но при любом их количестве прививка не помешает, наоборот, только усилит иммунную защиту, отмечают врачи. И напоминают, что вакцина не исключает заражения COVID-19, но позволяет перенести его в легкой форме и без последствий.