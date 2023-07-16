Сегодня сборная команда республики примет участие во Всероссийской летней спартакиаде детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата в Грозном

Как нам стало известно, Степной регион представляет - Яна Кальдинова, Данир Бембеев, Никита Мартынов Бадма Босхомджиев, Кирсан Ярмошкаев. Сегодня состоится церемония открытия, затем паралимпийский урок, мастер классы под руководством паралимпийских чемпионов. А далее состязания в шашках, в настольном теннисе и в пауэрлифтинге.

Отметим, соревнования будут идти 18 и 19 июля. Торжественное закрытие состоится 20 июля.