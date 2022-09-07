Абсолютное большинство жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей высказалось за присоединение к России

По предварительным данным после подсчета 100% бюллетеней, наиболее высокий результат одобрения показала Донецкая народная республика. По информации местного ЦИК, там за вхождение в состав России высказались свыше 99% проголосовавших. Более 98% - в ЛНР. А в Запорожье и Херсонской области идею объединения с Россией поддержали свыше 93% и 87% избирателей соответственно.



Самая высокая явка зафиксирована в ДНР, на участки пришли более 2 млн. человек, а это почти 98% жителей, включенных в списки избирателей. В ЛНР, Запорожской и Херсонской областях этот показатель также высок.



Свой выбор сделали избиратели этих четырех территорий, находящиеся и в степном регионе. И вот, как прокомментировал выбор представитель Федеральной национальной культурной автономии "Украинцы России" в Калмыкии Владимир Омельчак.