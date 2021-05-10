Совет Федерации одобрил закон о бесплатном подключении газа

Жители газифицированных поселков Калмыкии, чьи дома расположены вдали от газопровода, смогут подвести его к своему двору. Сегодня Совет Федерации одобрил закон о бесплатном подключении голубого топлива к границам жилого участка.

Напомним, эту инициативу в конце апреля, обращаясь с посланием Федеральному Собранию, поддержал Президент. Теперь от трубы, которая проложена в населенном пункте, до домовладения газ обязаны протянуть за счет государства. А уже непосредственно на участке подключение будут оплачивать жильцы.