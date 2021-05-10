Конкурс на лучший эскизный проект ордена Басана Городовикова продлен

Всего на сегодня поступили проекты от 4 претендентов. В них содержались эскизы и пояснительные записки с описанием и обоснованием смыслового содержания элементов дизайна, указанием материала изготовления.

По итогам рассмотрения представленных работ Комиссией отмечено, что в каждом есть интересные элементы. Но, ни один из них, как было решено, не отражает в полной мере задачи создать «народную» награду Республики.

В этой связи комиссия приняла решение продолжить конкурс и объявить, что прием конкурсных работ вновь стартует: с сегодняшнего дня и до 2 июля, с сохранением основного порядка проведения.