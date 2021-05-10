  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
2 июня, 21:07
НовостиОбществоПамять

Конкурс на лучший эскизный проект ордена Басана Городовикова продлен

Конкурс на лучший эскизный проект ордена Басана Городовикова продлен

Всего на сегодня поступили проекты от 4 претендентов. В них содержались эскизы и пояснительные записки с описанием и обоснованием смыслового содержания элементов дизайна, указанием материала изготовления.

 По итогам рассмотрения представленных работ Комиссией отмечено, что в каждом есть интересные элементы. Но, ни один из них, как было решено, не отражает в полной мере задачи создать «народную» награду Республики.

 В этой связи комиссия приняла решение продолжить конкурс и объявить, что прием конкурсных работ вновь стартует: с сегодняшнего дня и до 2 июля, с сохранением основного порядка проведения.

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия