Сотрудников и ветеранов санитарно-эпидемиологической службы поздравил Глава Калмыкии

«99 лет главная цель Роспотребнадзора остается неизменной – это забота о благополучии и здоровье жителей, улучшение качества их жизни. Это требует от каждого высокого профессионализма, глубоких знаний и преданности делу» - отметил Бату Хасиков. И подчеркнул, что работники этой отрасли - крепкий и надежный «санитарный щит» региона:

«Ваш самоотверженный труд помогает успешно противостоять распространению ковид» - сказал Глава Калмыкии. И особые слова благодарности выразил ветеранам службы, которые внесли огромный вклад в эпидемиологическое благополучие России.