Глава Калмыкии Бату Хасиков: «Задача по качественному водоснабжению является самой актуальной и первостепенной»

Глава Калмыкии Бату Хасиков поделился: «Мы приступили к строительству станций очистки воды и реконструкции объектов водоснабжения в селе Троицкое и посёлке Цаган Аман». Он отметил, что работы планируется завершить до конца 2022 года.

Также Бату Хасиков отметил, что в 2022-2023 годах планируется начать строительство ещё трех объектов водоснабжения – в сёлах Яшалта и Ульяновское, а также городе Лагань.

«Задача по качественному водоснабжению является самой актуальной и первостепенной», – подчеркнул Глава республики. Он добавил, что для ее решения в республике реализуются 36 мероприятий проекта «Чистая вода» и 32 мероприятия в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Калмыкии.

В 2022-2024 годах мероприятиями по обеспечению качественной питьевой водой будет охвачено 14-ти населенных пунктов 10-ти районов республики: Городовиковского, Лаганского, Яшкульского, Октябрьского, Ики-Бурульского, Черноземельского, Целинного, Приютненского, Кетченеровского, Яшалтинского.