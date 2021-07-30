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15 сентября, 12:30
НовостиКультура

Молодые литераторы Калмыкии получили призовые места в международном фестивале-конкурсе «Берега дружбы»

Молодые литераторы Калмыкии получили призовые места в международном фестивале-конкурсе «Берега дружбы»

Герензел Сангаджигоряева – стала обладательницей гран-при, а Евгении Решетниковой присвоено звание лауреата 3-й степени.

В фестивале приняли участие молодые авторы из Белоруссии, Украины и более двух десятков регионов России. Все они перед финальным этапом прошли отборочные испытания, представив на суд жюри авторские произведения и переводы коллег.

Подробнее о молодом поколении литераторов смотрите в дневном информационном выпуске.

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