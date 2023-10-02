Сотрудником Госавтоинспекции задержан элистинец, находившийся в федеральном розыске

При проведении проверочных мероприятий полицейскими было установлено, что 48-летний элистинец, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу и грабеж, находится в федеральном розыске.



В настоящее время нарушитель заключен под стражу для дальнейшей передачи инициатору розыска – УФСИН России по Республике Калмыкия.



Фото: МВД по Республике Калмыкия