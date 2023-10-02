4 октября, 07:46
Сотрудником Госавтоинспекции задержан элистинец, находившийся в федеральном розыске
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При проведении проверочных мероприятий полицейскими было установлено, что 48-летний элистинец, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу и грабеж, находится в федеральном розыске.
При проведении проверочных мероприятий полицейскими было установлено, что 48-летний элистинец, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу и грабеж, находится в федеральном розыске.
В настоящее время нарушитель заключен под стражу для дальнейшей передачи инициатору розыска – УФСИН России по Республике Калмыкия.
Фото: МВД по Республике Калмыкия