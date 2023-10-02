В Общественной палате РФ обсудили манипуляции со стороны западных платформ

Фото: пресс-службы Общественой палаты РФ







Сегодня, 3 октября, в Общественной палате РФ прошел круглый стол по теме «Поисковые системы — ключ к информации или инструмент манипулирования?». Участники мероприятия обсудили способы манипуляции мнением и поведением интернет-пользователей со стороны ИТ-корпораций и риски, которые подобная политика технологических гигантов несет для российских граждан.

Председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Рифат Сабитов отметил, что крупнейшие западные ИТ-гиганты, такие как Google с его видеохостингом YouTube, Instagram* и Facebook*, помимо угрозы монополий, несут очевидную опасность в области управления умами.

«Это очень важно — возможность напрямую влиять на мнения людей и рисовать для них мировую панораму своими красками, своими понятиями. Эти ИТ-гиганты скрывают принцип своей работы и своих рекомендательных алгоритмов. Именно эти алгоритмы являются основным инструментом ненавязчивого донесения определенных установок и, в общем, манипулирования сознанием», — указал эксперт.

Рифат Сабитов обратил внимание на то, что беспокойство по поводу деятельности ИТ-гигантов испытывают даже на их родине, в США. Пример тому — штраф, наложенный на Google за попытку отслеживания поведения молодежи.

«Не только мы, а все мировое сообщество такими вопросами озадаченно, и ищет пути отсечения возможного влияния и манипулирования сознанием людей. Особенно это касается продвижения либеральных ценностей», — добавил он.

На проблему воздействия западных социальных сетей и видеоконтента на несовершеннолетних обратил внимание первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

О тлетворном влиянии подобных ресурсов на детей говорилось неоднократно. По его словам, жизнь в экране обходится детям дорого: это и расшатанная психика, и низкая успеваемость, и ослабление иммунной системы, и плохое настроение. Так, подтверждено, что привычка смотреть YouTube перед сном негативно влияет на здоровье подростков.

Проблема, естественно, не только в том, сколько в России смотрят YouTube, но и в том, что именно там смотрят. То же касается остальных западных соцсетей. Исследования показывают тесную связь ИТ-компаний с западными политическими элитами.

Допустим, в TikTok работают менеджер по глобальной продуктовой политике и менеджер по функционалу, в резюме которых стоит работа в НАТО (у одного из них — в сфере психологических операций).

«Мы много раз говорили, что все эти флешмобы, челленджи, веселые танцы в TikTok — это все кампании на основе игровых технологий и социотехник. Но теперь мы понимаем, что это все направляется людьми, которые работают, в том числе, в НАТО», — подчеркнул спикер.

Основатель общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков подтвердил крайнюю политизированность бигтеха.

«Все ИТ-гиганты западного происхождения и, разумеется, финансирования, имеют сугубо политическое руководство с финансовым инструментарием. Это базовая основа. Добавим, что кроме математики в разработках участвуют новейшие достижения в психологии, социологии и так далее, в самых различных областях», — высказался он.

Политолог, директор АНО «Фонд «Региональная политика»», член Общественной палаты РФ Евгений Забродин рассказал о том, как работает информационная политика Запада, на примере Африки.

«То, как ведут себя поисковики и поисковые компании, а вернее ИТ-гиганты, в отношении некоторых суверенных стран, вызывает не просто вопросы, а иногда — возмущения. Мы видим, что поисковые выдачи специально практически всегда дают «Википедию» одним из главных ресурсов — первых ресурсов, по которым люди задают вопросы. И мы понимаем абсолютнейшую тенденциозность «Википедии», понимаем, что этот ресурс, который вроде как модерируется свободно, на самом деле очень несвободный», — описал выступающий.

Даже в Зимбабве, стране, старающейся отстраниться от «дружбы» с Западом, видно влияние интернет-манипуляций. Глобальная сеть активно взращивает в жителях государства ощущение, что Китай, главный партнер и инвестор Зимбабве, пытается их захватить. По словам Забродина, россиянам очень повезло иметь свои ИТ-компании и свой глобальный поисковик.

Эксперт в области кибербезопасности в социальных системах, выпускник Мастерской новых медиа Иван Милованов заметил, что функция влияния на целевую группу — это то, ради чего многие западные платформы и создавались изначально.

«Такой секрет Полишинеля: так называемые технологии двойного назначения», — уточнил он.

По словам специалиста, те же иностранные соцсети на первый взгляд кажутся бесплатными ресурсами, однако, как всегда в таких случаях, своя плата за их использование есть.

Условно говоря, изначально этой платой был просмотр рекламы, примерно с 2010-х компании стали активно интересоваться персональными данными и собирать их в огромных количествах, а сегодня мы пришли к тому, что основная цена — это возможность оказывать влияние на принятие решений пользователей.

Весь аппарат манипуляций дополнительно поддерживается подсаживанием людей на контент как на наркотики.

«Эти социальные сети выстроены на принципах аддиктивных технологий. Аддикция, если буквально переводить, это привыкание. Сейчас уже в обиход не только у специалистов входит так называемая экономика внимания или дефономика, то есть те самые алгоритмы, которые учитывают особенности работы психики человека, его гормональную систему и активнейшим образом включают его в зависимость от социальных сетей», — отметил эксперт.

Естественно, российское государство принимает меры для борьбы с негативным влиянием западных сервисов. Однако полноценно воплотить в жизнь политику защиты населения, как указал генеральный директор ЦИСМ Максим Лупин, мешает распространение VPN-сервисов.

«Популярность VPN-сервисов сейчас обсуждается на различных уровнях. Тот же самый Роскомнадзор ведет активные работы в сторону борьбы с этим явлением, с этим продуктом. Но пока сохраняется легкость и доступность VPN-сервиса для любого школьника, для любого гражданина любого возраста. Какая-то локальная борьба, борьба только на территории нашей страны, оборачивается зачастую просто утечкой аудитории через те же самые VPN», — обозначил специалист.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.