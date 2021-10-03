Многофункциональная спортивно-игровая площадка сооружена на территории Ики-Бурульской школы имени Анджура Пюрбеева

Ее сегодня торжественно открыли Глава Калмыкии Бату Хасиков и генеральный директор КТК-Р Николай Горбань. Это подарок детям от консорциума.

Спортивный праздник ребята подготовили для тех, кто им сделал этот подарок. А ведь о такой современной площадке они мечтали давно. Раньше, когда не было дорожки, приходилось бегать по улицам села. Это не очень удобно, говорит девятиклассник Газимагомед Гасипов, который входит в сборную школы по футболу. А в этот раз на поле вышли Глава Калмыкии Бату Хасиков и генеральный директор КТК-Р Николай Горбань. Они забили символические голы.

Здесь также обустроены площадки для легкоатлетов, волейболистов и баскетболистов. В соревнованиях по этим видам спорта успешно участвуют местные школьники. По словам Бату Хасикова, новый объект станет местом проведения больших республиканских состязаний. И сам намерен сыграть на поле.

Напомним, старая площадка была построена в 1975 году. На возведение нового многофункционального спортивно-игрового комплекса Каспийский трубопроводный консорциум, который не первый год сотрудничает с Ики-Бурульской школой, направил около 20 миллионов рублей. А несколько лет назад компания полностью профинансировала реконструкцию здания для учащихся начальных классов.

Кроме того, Николай Горбань вручил ключи от КАМАЗа коммунальным службам района. А три внедорожных санитарных автомобиля передал местной больнице.

Всего, за годы эксплуатации трубопроводной системы КТК вложил в благотворительные проекты в Калмыкии более одного миллиарда рублей.