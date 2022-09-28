Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии принимают поздравления по случаю 70-летия со дня создания службы

Сегодня чествовали работников калмыцкого отдела. Вневедомственная охрана республики была образована 15 декабря 1958 года. На первое января следующего года ее численность составляла всего 53 человека.



Сейчас силами ОВО Росгвардии Калмыкии охраняется более полутора тысяч объектов. Это государственные учреждения, ведомства, места проживания и различные склады. Что особенно актуально сегодня большое внимание уделяется антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и особой важности.



Хороших результатов добиваются спортивные команды отдела по футболу, волейболу, плавании, легкой атлетике. Сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии отметили сегодня благодарностями и грамотами.



Фото: rosguard.gov.ru