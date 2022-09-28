28 октября, 13:08
Суд обязал создать охранную зону памятника природы "Дубовая роща"
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Природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об особо охраняемых природных территориях.
Природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об особо охраняемых природных территориях.
Установлено, что зона на территории Элистинского городского округа, не определена, сведения о её границе в едином госреестре недвижимости отсутствуют. С целью устранения выявленных нарушений прокурор обратился в суд. Он удовлетворил его исковые требования.
На профильное министерство и прав-во возложены обязанности по созданию охранной зоны – памятника природы "Дубовая роща".