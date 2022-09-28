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28 октября, 12:07
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Память Тамары Хахлыновой почтили в Волгограде в честь 105-й годовщины со дня ее рождения

Память Тамары Хахлыновой почтили в Волгограде в честь 105-й годовщины со дня ее рождения

Там прошли мероприятия, посвященные памяти погибших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны сотрудников, выпускников и студентов Сталинградского мединститута. В их числе была и уроженка Калмыкии Тамара Хахлынова. В них приняли участие и делегации из Октябрьского, Малодербетовского, Сарпинского, Кетченеровского районов, а также Элисты.

Участники митинга возложили цветы к Вечному огню и памятнику "Медикам Царицина- Сталинграда- Волгограда" на Площади Павших Борцов, а также к воинскому захоронению "Воинам Калмыкии- защитникам Сталинграда" на Мамаевом Кургане.

После в Волгоградском медуниверситете состоялась встреча с представителями городской организации Союз "Калмыкия-Волгоград" и студентами ВУЗа. Там с музыкальным подарком выступил Народный артист Калмыкии Арслан Шавгуров.

Фото: kalmarhiv.ru

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