Память Тамары Хахлыновой почтили в Волгограде в честь 105-й годовщины со дня ее рождения

Там прошли мероприятия, посвященные памяти погибших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны сотрудников, выпускников и студентов Сталинградского мединститута. В их числе была и уроженка Калмыкии Тамара Хахлынова. В них приняли участие и делегации из Октябрьского, Малодербетовского, Сарпинского, Кетченеровского районов, а также Элисты.



Участники митинга возложили цветы к Вечному огню и памятнику "Медикам Царицина- Сталинграда- Волгограда" на Площади Павших Борцов, а также к воинскому захоронению "Воинам Калмыкии- защитникам Сталинграда" на Мамаевом Кургане.



После в Волгоградском медуниверситете состоялась встреча с представителями городской организации Союз "Калмыкия-Волгоград" и студентами ВУЗа. Там с музыкальным подарком выступил Народный артист Калмыкии Арслан Шавгуров.



Фото: kalmarhiv.ru