Сотрудники УФССП России по РК пополнили казну на сумму более 320 миллионов рублей

От наполняемости государственной казны всецело зависят: своевременное финансирование социальных программ, возможность заботиться о незащищенных слоях населения, строительство школ, больниц, дорог и т.д.

Одним из приоритетных направлений ФССП России является взыскание налогов, фискальных платежей и пр. С целью пополнения республиканского бюджета и консолидированного бюджета Российской Федерации в конечном итоге судебные приставы УФССП России по РК применяют к должникам весь комплекс мер принудительного исполнения: ограничивают их в праве выезда за пределы РФ, выносят постановления о запрете регистрационных действий в отношении автотранспортных средств и недвижимости, накладывают аресты на счета и имущество и т.д.

Так, например, руководство одного из местных предприятий, занимающихся ремонтом дорог, оплатило задолженность по налогам в полном объеме на общую сумму около 850 тыс. рублей после того, как представители закона вынесли постановления о запрете на регистрационные действия всего автопарка.

В целом судебные приставы Калмыкии по оперативным данным на 15 апреля взыскали весомую долю в пользу федерального, муниципального бюджета: около 150 млн. рублей по налогам и сборам и свыше 171 млн. рублей по фискальным платежам.