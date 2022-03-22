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20 апреля, 14:13
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Сотрудники УФССП России по РК пополнили казну на сумму более 320 миллионов рублей

Сотрудники УФССП России по РК пополнили казну на сумму более 320 миллионов рублей

От наполняемости государственной казны всецело зависят: своевременное финансирование социальных программ, возможность заботиться о незащищенных слоях населения, строительство школ, больниц, дорог и т.д.

Одним из приоритетных направлений ФССП России является взыскание налогов, фискальных платежей и пр. С целью пополнения республиканского бюджета и консолидированного бюджета Российской Федерации в конечном итоге судебные приставы УФССП России по РК применяют к должникам весь комплекс мер принудительного исполнения: ограничивают их в праве выезда за пределы РФ, выносят постановления о запрете регистрационных действий в отношении автотранспортных средств и недвижимости, накладывают аресты на счета и имущество и т.д.

Так, например, руководство одного из местных предприятий, занимающихся ремонтом дорог, оплатило задолженность по налогам в полном объеме на общую сумму около 850 тыс. рублей после того, как представители закона вынесли постановления о запрете на регистрационные действия всего автопарка.

В целом судебные приставы Калмыкии по оперативным данным на 15 апреля взыскали весомую долю в пользу федерального, муниципального бюджета: около 150 млн. рублей по налогам и сборам и свыше 171 млн. рублей по фискальным платежам.

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