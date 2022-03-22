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20 апреля, 14:50
НовостиКриминал

Прокуратура Яшалтинского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции

Прокуратура Яшалтинского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции

Установлено, что директор образовательного учреждения и индивидуальный предприниматель приняли на работу по трудовым договорам бывших муниципальных служащих, ранее осуществлявших свою трудовую деятельность в районной администрации. Несмотря на требования закона, они не сообщили об этом в орган местного самоуправления .

Как сообщает Прокуратура республики Калмыкия, в связи с выявленными нарушениями отношении руководителя образовательного учреждения и индивидуального предпринимателя были возбуждены 2 дела. Административные производства направлены на рассмотрение мировому судье.

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