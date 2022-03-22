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20 апреля, 13:42
Новости

В Элисте работы по возведению инфраструктурных объектов будут осуществляться за счет бюджетных кредитов

В Элисте работы по возведению инфраструктурных объектов будут осуществляться за счет бюджетных кредитов

Об этом сообщил в своем телеграмм-канале глава региона Бату Хасиков. Застройка будет проходить там, где планируется комплексная застройка микрорайона «Молодежный». Сумма уже определена - это 545 млн рублей, которые, в частности, будут направлены на строительство дороги протяжённостью 4 км, электросетей, газо- и водоснабжения, а также приобретения 10 автобусов для связи жителей с другими районами города. Площадь новостройки порядка 39 гектаров с ориентировочным проживанием более 3000 человек. 

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