В Элисте работы по возведению инфраструктурных объектов будут осуществляться за счет бюджетных кредитов

Об этом сообщил в своем телеграмм-канале глава региона Бату Хасиков. Застройка будет проходить там, где планируется комплексная застройка микрорайона «Молодежный». Сумма уже определена - это 545 млн рублей, которые, в частности, будут направлены на строительство дороги протяжённостью 4 км, электросетей, газо- и водоснабжения, а также приобретения 10 автобусов для связи жителей с другими районами города. Площадь новостройки порядка 39 гектаров с ориентировочным проживанием более 3000 человек.