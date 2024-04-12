Сотрудники рыбоохраны Лаганского района празднуют 90-летие службы!
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На торжественном мероприятии чествовали сотрудников отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды обитания по Калмыкии.
С профессиональным праздником их поздравили руководитель Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства Олег Малкин, глава района Юрий Когаев.
Лучших из тех, кто помогает в сохранении и приумножении водных биологических ресурсов отметили знаками отличия.
Фото: Лаганский район