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16 апреля, 11:48
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Сотрудники рыбоохраны Лаганского района празднуют 90-летие службы!

Сотрудники рыбоохраны Лаганского района празднуют 90-летие службы!

На торжественном мероприятии чествовали сотрудников отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды обитания по Калмыкии.

С профессиональным праздником их поздравили руководитель Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства Олег Малкин, глава района Юрий Когаев.

Лучших из тех, кто помогает в сохранении и приумножении водных биологических ресурсов отметили знаками отличия.

Фото: Лаганский район

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