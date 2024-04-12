Семьи мобилизованных граждан получат дополнительные меры поддержки
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Постановление Правительства России об этом подписано. Сейчас при отсутствии индивидуальных приборов учета или при их неисправности оплата коммунальных услуг рассчитывается по установленным нормативам, исходя из количества проживающих в квартире граждан. Мобилизованные также входили в это число, хотя в силу своего фактического отсутствия не пользовались системами водо- и газоснабжения.
Теперь это будет учитываться в платежной квитанции. Чтобы получить такую льготу необходимо представить в управляющую компанию документ из военкомата, подтверждающий факт мобилизации.