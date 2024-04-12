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16 апреля, 14:33
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Семьи мобилизованных граждан получат дополнительные меры поддержки

Семьи мобилизованных граждан получат дополнительные меры поддержки

Постановление Правительства России об этом подписано. Сейчас при отсутствии индивидуальных приборов учета или при их неисправности оплата коммунальных услуг рассчитывается по установленным нормативам, исходя из количества проживающих в квартире граждан. Мобилизованные также входили в это число, хотя в силу своего фактического отсутствия не пользовались системами водо- и газоснабжения.

Теперь это будет учитываться в платежной квитанции. Чтобы получить такую льготу необходимо представить в управляющую компанию документ из военкомата, подтверждающий факт мобилизации.

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