Сегодня в Элисте сотрудники ресурсоснабжающего предприятия устраняют 2 утечки на водопроводных линиях.

Первая утечка на водопроводной линии диаметром 100 мм произошла на пересечении 6 проезда и ул. Н. Шапшуковой.

Прекращена подача воды в 6 проезд, пер. Бабушкина, ул. Н. Шапшуковой, ул. Джиргал, 11 проезд. Вторая утечка произошла на водопроводной линии диаметром 150 мм в 4 микрорайоне, д. 3. Прекращена подача воды на дома № 3, 5, 27, 23.

Ориентировочно без воды остались 500 человек. Пресс-служба Водоканала.