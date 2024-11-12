14 ноября, 11:00
 4 °C
104,29
98,37
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
14 ноября, 07:14
НовостиСобытиеПроисшествия

Сегодня в Элисте сотрудники ресурсоснабжающего предприятия устраняют 2 утечки на водопроводных линиях.

Сегодня в Элисте сотрудники ресурсоснабжающего предприятия устраняют 2 утечки на водопроводных линиях.

Первая утечка на водопроводной линии диаметром 100 мм произошла на пересечении 6 проезда и ул. Н. Шапшуковой.

Прекращена подача воды в 6 проезд, пер. Бабушкина, ул. Н. Шапшуковой, ул. Джиргал, 11 проезд. Вторая утечка произошла на водопроводной линии диаметром 150 мм в 4 микрорайоне, д. 3. Прекращена подача воды на дома № 3, 5, 27, 23.

Ориентировочно без воды остались 500 человек. Пресс-служба Водоканала.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия