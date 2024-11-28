В Элисте создана новая общественная организация.

На заседании учредительной конференции по созданию городской общественной организации ветеранов войны (пенсионеров) и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов участвовали ветераны и сотрудники администрации города Элисты. Единогласно было принято решение о создании новой общественной организации, принятии устава и выборе председателя. Единогласно утвердили председателем Надежду Тихонову.

С подобными инициативами, отметили в администрации города, обращаются нечасто, поэтому новой общественной организации будет оказываться всесторонняя поддержка. Ветеранам важно проводить воспитательную работу с молодежью и подрастающим поколением. С подобной задачей как раз отлично справятся те люди, чей опыт бесспорен и уважаем.

Фото: Алдар Лиджиков