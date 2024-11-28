1 декабря, 11:34
 -1 °C
114,31
107,74
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
29 ноября, 07:38
НовостиСобытиеОбщество

В Элисте создана новая общественная организация.

В Элисте создана новая общественная организация.

На заседании учредительной конференции по созданию городской общественной организации ветеранов войны (пенсионеров) и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов участвовали ветераны и сотрудники администрации города Элисты. Единогласно было принято решение о создании новой общественной организации, принятии устава и выборе председателя. Единогласно утвердили председателем Надежду Тихонову.

С подобными инициативами, отметили в администрации города, обращаются нечасто, поэтому новой общественной организации будет оказываться всесторонняя поддержка. Ветеранам важно проводить воспитательную работу с молодежью и подрастающим поколением. С подобной задачей как раз отлично справятся те люди, чей опыт бесспорен и уважаем.

Фото: Алдар Лиджиков

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия