Сотрудники пограничного управления ФСБ по Калмыкии и Астраханской области спасли более 200 осетров и каспийского тюленя

Выполняя мероприятия по защите природных ресурсов, экипаж пограничного катера заметил в северной части Каспия 30 сетей общей длиной около километра, выставленных для незаконного вылова. В браконьерское орудие, помимо осетров попал тюлень, занесённый в Красную книгу.

Его аккуратно освободили и выпустили в родную стихию. Всего с начала года, сотрудники ведомства подняли из воды 1 700 сетей, в естественную среду обитания возвращено около 1000 осетровых, а также 50 тысяч рыб частиковых видов.