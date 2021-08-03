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30 сентября, 15:41
НовостиЭкология

Сотрудники пограничного управления ФСБ по Калмыкии и Астраханской области спасли более 200 осетров и каспийского тюленя

Сотрудники пограничного управления ФСБ по Калмыкии и Астраханской области спасли более 200 осетров и каспийского тюленя

 

 Выполняя мероприятия по защите природных ресурсов, экипаж пограничного катера заметил в северной части Каспия 30 сетей общей длиной около километра, выставленных для незаконного вылова. В браконьерское орудие, помимо осетров попал тюлень, занесённый в Красную книгу.

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Его аккуратно освободили и выпустили в родную стихию. Всего с начала года, сотрудники ведомства подняли из воды 1 700 сетей, в естественную среду обитания возвращено около 1000 осетровых, а также 50 тысяч рыб частиковых видов.

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