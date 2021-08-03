30 сентября, 15:49
 10 °C
84,31
72,66
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
30 сентября, 15:43
Новости

Бадме Башанкаеву вручили удостоверение депутата ГосДумы

Бадме Башанкаеву вручили удостоверение депутата ГосДумы

Сегодня известному российскому хирургу Бадме Башанкаеву председатель Избирательной комиссии республики Бембя Чужаев вручил удостоверение депутата ГосДумы. На мероприятие присутствовали члены Избиркома Калмыкии, которые и лично, и в режиме онлайн поздравили народного избранника с победой на сентябрьских выборах. 

Напомним, голосование проходило три дня. По одномандатному округу №15 – Бадма Башанкаев набрал 40,55 процентов. А в интервью «Вести Калмыкия» он отметил, что уже есть ряд важных для региона вопросов, требующих решения на самом высоком уровне. И призвал земляков сделать вакцинацию от коронавируса, а также соблюдать все меры профилактики.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия