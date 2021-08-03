Бадме Башанкаеву вручили удостоверение депутата ГосДумы

Сегодня известному российскому хирургу Бадме Башанкаеву председатель Избирательной комиссии республики Бембя Чужаев вручил удостоверение депутата ГосДумы. На мероприятие присутствовали члены Избиркома Калмыкии, которые и лично, и в режиме онлайн поздравили народного избранника с победой на сентябрьских выборах.

Напомним, голосование проходило три дня. По одномандатному округу №15 – Бадма Башанкаев набрал 40,55 процентов. А в интервью «Вести Калмыкия» он отметил, что уже есть ряд важных для региона вопросов, требующих решения на самом высоком уровне. И призвал земляков сделать вакцинацию от коронавируса, а также соблюдать все меры профилактики.