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17 февраля, 13:41
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Сотрудники Почты России подарили книги Национальной библиотеке им. А. М. Амур-Санана

Сотрудники Почты России подарили книги Национальной библиотеке им. А. М. Амур-Санана

С 7 февраля по 14 февраля прошла Седьмая общероссийская акция "Дарите книги с любовью", приуроченная к Международному дню книгодарения.

Традиционно по всей России был организован сбор книг на площадках библиотек, книжных магазинов, музеев, школ, гимназий. Основная задача акции – пополнение фондов библиотек.

Сотрудники УФПС Республики Калмыкия собрали книги и приняли участие в акции, поздравили с праздником и вручили книги в дар Национальной библиотеке им. А. М. Амур-Санана.

Акция "Дарите книги с любовью" вдохновляет людей дарить и делиться, а ещё это отличное напоминание о том, что книга была и остается лучшим подарком для детей и взрослых.

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