Сотрудники Почты России подарили книги Национальной библиотеке им. А. М. Амур-Санана

С 7 февраля по 14 февраля прошла Седьмая общероссийская акция "Дарите книги с любовью", приуроченная к Международному дню книгодарения.



Традиционно по всей России был организован сбор книг на площадках библиотек, книжных магазинов, музеев, школ, гимназий. Основная задача акции – пополнение фондов библиотек.



Сотрудники УФПС Республики Калмыкия собрали книги и приняли участие в акции, поздравили с праздником и вручили книги в дар Национальной библиотеке им. А. М. Амур-Санана.



Акция "Дарите книги с любовью" вдохновляет людей дарить и делиться, а ещё это отличное напоминание о том, что книга была и остается лучшим подарком для детей и взрослых.