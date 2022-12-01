«Это только вершина айсберга»: Лига безопасного Интернета указала на масштаб угрозы для несовершеннолетних от незаконной рекламы блогеров

Глава Лиги безопасного Интернета, исполнительный директор Национального центра помощи Екатерина Мизулина провела круглый стол в Общественной палате РФ на тему борьбы с незаконной рекламой у блогеров и стримеров. Участники встречи обсудили ставшую одной из самых актуальных проблем — распространение в сети информации об онлайн-казино, магазинах по продаже наркотиков, а также заблокированных в России VPN-сервисов.

Открывая дискуссию, председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов отметил постоянно увеличивающееся влияние популярных блогеров на аудиторию, особенно — детскую и молодёжную.

«Они становятся проводниками идей, моделями для подражания, транслируя далеко не всегда безобидную информацию для миллионов подписчиков. Их доверие становится источником наживы, когда продвигаются и рекламируются сомнительные или даже запрещенные товары и услуги. И все это происходит при безразличии, если не потворстве администраций ИТ-платформ», — подчеркнул Рифат Сабитов.

«Безусловно государство стремится регулировать рекламу в интернете, на это направлены последние законодательные решения, вступившие в силу в сентябре прошлого года — это создание операторов рекламных данных под контролем Роскомнадзора, обязательства передавать информацию о рекламе для присвоения ей идентификатора, однако эти меры пока оказываются бесполезны для контроля фактического рекламного контента, размещаемого блогерами на площадках социальных сетей, видеохостингов и мессенджеров» — отметил Сабитов.

В ходе работы круглого стола «Осторожно: опасно! Размещение блогерами незаконной рекламы как социальная угроза» Лига безопасного Интернета обратилась в Федеральную антимонопольную службу и Роскомнадзор в связи с незаконной рекламой онлайн-казино и букмекерских контор у 15 крупнейших блогеров.

«Судя по тем обращениям, которые мы получаем, граждане серьезно обеспокоены распространением незаконной рекламы онлайн-казино и азартных игр на платформах Twitch, YouTube, Telegram. Многие блогеры создают отдельные Telegram-каналы под рекламу казино, куда перегоняют свою аудиторию, чтобы не получить бан основной станицы. При этом у каждого из них есть своя уникальная реферальная ссылка, по которой они получают 50% от проигранных денег своей аудитории», — уточнила Екатерина Мизулина.

При этом блогеры используют проверенный психологический метод: «я сам играю — здесь можете заработать — пассивный доход». Имитация игры происходит со специальных аккаунтов, настроенных на демонстрацию выигрыша большой суммы денег, стимулируя аудиторию, в том числе несовершеннолетних, присоединяться.

Работая по схеме партнерства казино с медийными личностями, и дальнейшее распределение полученных незаконным путем денег между собой, можно приравнять к мошеннической схеме.

«В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» деятельность по их организации и проведению с использованием сети Интернет запрещена. Любая реклама в данный момент по закону должна маркироваться, здесь автоматически имеется ряд грубых нарушений: происходит незаконная реклама казино и при этом отсутствует маркировка. Сделано это с целью попытки уйти от ответственности», — напомнила Екатерина Мизулина.

Глава Лиги безопасного Интернета также подчеркнула, что необходимо внести поправки на законодательном уровне, так как на данный момент закон предусматривает очень низкие штрафы для физических и юридических лиц за рекламу онлайн-казино. Эти суммы ничтожно малы в сравнении с полученной прибылью: иногда это 120−200 млн рублей для отдельного блогера за рекламную кампанию.

«Закон должен предусматривать штраф, но при повторном нарушении ответственность должна быть существенной, вплоть до уголовной. То же самое относится и к рекламе букмекерских контор, которые не имеют лицензии и работают незаконно на территории России. Помимо персональной ответственности медийных лиц, Интернет-площадки, в соответствии с законом о самоконтроле соцсетей, несут ответственность за контент, который там размещают. Они должны пресекать распространение такого материала. В случае бездействия Интернет-площадок, нужно блокировать к ним доступ, используя технические средства», — заявила она.

Инициативу поддержал заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, который подтвердил, что те меры, которые сейчас государство может применить к таким блогерам, неэффективны.

«Привлечение внимания в медийном пространстве к этой проблеме провоцирует «эффект Стрейзанд», а недобросовестные блогеры этим пользуются — повышают свою аудиторию, увеличивают доход. Нужны максимально болезненные меры для них, например, запрет публичной деятельности в Интернете. В свою очередь правоохранительные органы, не привлекая лишнего внимания к персоналиям, не создавая им рекламы, применяли меры для пресечения их противоправной деятельности», — сказал заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

По данным Лиги безопасного Интернета, суммарная аудитория блогеров, рекламирующих сомнительные площадки, составляет более чем 50 млн человек. Таких блогеров — сотни, а переданный ведомствам список был составлен экспертами Лиги буквально за час.

«Это только вершина айсберга, а большинство из них находятся за пределами России, но доход получают здесь и, вероятно, уклоняются от уплаты налогов», — подытожила Екатерина Мизулина.

Главу Лиги безопасного Интернета поддержал заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов, который заявил, что люди, которые действуют в черном сегменте, сером сегменте, как правило, попыток стать добросовестными налогоплательщиками не предпринимают.

«Сегодня мы не имеем реальных цифр дохода, который приносит блогерам нелегальная реклама, хотя наблюдаем ее фактически в каждом посте, видеосюжете, комментарии. Необходима статистика, та экспертная оценка, которую нам удалось сделать в рамках Российского Союза налогоплательщиков, сколько теряет бюджет Российской Федерации, она начинается от 30 млрд рублей в год», — сказал заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов.

В этой связи депутат предложил ужесточить уголовные санкции в отношении лиц, активно занимающихся рекламой и продвижением финансовых пирамид, противозаконного и социально опасного контента. Отдельно Артем Кирьянов заявил о необходимости ответственности маркетплейсов за деятельность магазинов, продающих и рекламирующих запрещенную продукцию — например, алкоголь и никатинсодержащие изделия.

«За это необходимо вводить оборотные штрафы», — резюмировал депутат.

В ходе обсуждения участники подтвердили информацию, что многие из тех, кто рекламируют казино и наркоплощадки, активно собирают средства для поддержки Вооруженных сил Украины. Такие прецеденты, подчеркнули эксперты, свидетельствуют о необходимости формирования в обществе культуры поведения в сети и разработки конструктивного подхода к решению данной проблемы, что должно стать одной из приоритетных задач государственной политики нашей страны.

Фото: ОП РФ

Источник - ГТРК «Ставрополье» - https://stavropolye.tv/news/179181