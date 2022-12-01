Сотрудники налоговой службы расскажут в эфире радио России – Калмыкия о едином налоговом счете

20 февраля 2023 года в прямом эфире канала радио России – Калмыкия начальник отдела камерального контроля специальных налоговых режимов Управления Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия Виктор Хохлов расскажет радиослушателям об изменениях налогового законодательства по вопросам применения специальных налоговых режимов, связанных с введением с 01.01.2023 института единого налогового счета.



Радиопередача "Актуальное интервью" выйдет 20 февраля в 13 часов 10 минут на частоте 102.7 FM.



Задать интересующий вопрос можно по телефону в студии (84722) 4-11-26.