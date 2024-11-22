Сегодня в Элисте состоится творческий вечер народного артиста республики Александра Бадма-Горяева.

Уже более 40 лет он работает в государственном ансамбле песни и танца «Тюльпан». Возглавляемый им оркестр представит концертную программу «Палитра звука». Она состоит в основном из аранжировок, написанных Александром Бадма-Горяевым. Номера, созданные им на протяжении всей творческой деятельности, вошли в золотой фонд «Тюльпана». Зрителей в этот вечер также порадуют своим выступлением Кутлан Мукубенов, Диана Босхомджиева, Мерген Ким, Анна Очкаева, Айса Брюгидикова.