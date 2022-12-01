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17 февраля, 10:15
Новости

Прокуратура Малодербетовского района провела проверку исполнения законодательства об исполнительном производстве

Прокуратура Малодербетовского района провела проверку исполнения законодательства об исполнительном производстве

Установлено, что решением районного суда от 23.03.2020 года по административному исковому заявлению прокурора района в интересах неопределенного круга лиц на администрацию Ики-Бухусовского СМО возложена обязанность устранить нарушения требований противопожарной безопасности в здании администрации. Глава поселения неоднократно предупреждался об уголовной ответственности за неисполнение судебного акта.

Однако при наличии реальной возможности меры по исполнению решения суда не принял. По материалам прокурорской проверки в отношении главы поселения возбуждено уголовное дело за злостное неисполнение представителем власти вступившего в законную силу решения суда.

Дело судом рассмотрено, бывший глава Ики-Бухусовского муниципального образования признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде обязательных работ.
Приговор суда не вступил в законную силу.

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