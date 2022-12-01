Прокуратура Малодербетовского района провела проверку исполнения законодательства об исполнительном производстве

Установлено, что решением районного суда от 23.03.2020 года по административному исковому заявлению прокурора района в интересах неопределенного круга лиц на администрацию Ики-Бухусовского СМО возложена обязанность устранить нарушения требований противопожарной безопасности в здании администрации. Глава поселения неоднократно предупреждался об уголовной ответственности за неисполнение судебного акта.



Однако при наличии реальной возможности меры по исполнению решения суда не принял. По материалам прокурорской проверки в отношении главы поселения возбуждено уголовное дело за злостное неисполнение представителем власти вступившего в законную силу решения суда.



Дело судом рассмотрено, бывший глава Ики-Бухусовского муниципального образования признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде обязательных работ.

Приговор суда не вступил в законную силу.