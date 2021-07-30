Сотрудники Национального музея имени Пальмова получили редкий подарок в свою коллекцию

Новый экспонат – буддийская маска «Бегдзе». Это добуддийский тибетский и монгольский бог войны. Автором является всемирно известный мастер по изготовлению масок мистерии ЦАМ – Сергей Панчешный.

Этим любимым хобби, автор увлекается более 30 лет. Теперь эксклюзивная маска войдёт в выставку «Буддийское искусство». Более полную коллекцию подобных работ можно посмотреть в Музее истории калмыцкого буддизма Центрального хурула.