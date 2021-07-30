18 сентября, 18:13
27% - такова явка жителей Калмыкии на 15.00 второго дня Выборов в Госдуму
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Согласно данным ЦИК России, пока общее число проголосовавших граждан в регионе составило 53 399.
Согласно данным ЦИК России, пока общее число проголосовавших граждан в регионе составило 53 399.
Из всех зарегистрированных элистинцев свои бюллетени получили 26%, такие же показатели в Кетченеровском и Целинном районах.
В Лаганском и Городовиковском - почти по 23%, в Сарпинском, Октябрьском и Малодербетовском районах на выборы пришли около 25% населения, в Яшалтинском и Ики-Бурульском - 27%.
32-33% граждан проголосовали в Яшкульском, Черноземельском и Приютненском районах.
А самый высокий показатель явки в Юстинском - это почти 37% населения.