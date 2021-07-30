Должностные лица Инспекции госжилнадзора Калмыкии не вносили сведения о ряде внеплановых проверок

Прокуратура республики пресекла нарушения, связанные с невнесением сведений в Федеральную государственную информационную систему «Единый реестр проверок». Одна из них была проведена в рамках исполнения законодательства в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности.

Установлено, что должностные лица Инспекции госжилнадзора Калмыкии не вносили сведения о ряде проведенных контролирующим органом внеплановых проверок управляющих компаний столицы.