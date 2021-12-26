Сотрудники МЧС провели учения на объекте с массовым прибываем людей

Сегодня спокойствие горожан в 1 микрорайоне столицы было нарушено воем сирен. Десятки пожарных расчетов стянули к Ледовому центру. Здание было охвачено дымом и огнем. Есть пострадавшие. - Таков сценарий учений, которые сегодня были организованы калмыцкими спасателями на объекте с массовым прибываем людей. За ликвидацией ЧС наблюдала и наша съемочная группа.

Сигнал поступил на пульт подразделения пожарной охраны около 10 утра. По сценарию, возгорание произошло в одном из кабинетов второго этажа. Огнем было охвачено почти 50 квадратных метров. Объект сразу же был обесточен. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки. К полыхающему зданию выехали 15 единиц техники.

В ходе условной чрезвычайной ситуации сотрудники МЧС, в первую очередь, приступили к эвакуации людей с верхнего этажа. Всего в здании доступны четыре эвакуационных выхода. Однако, в задымленном пространстве остались работники спорткомплекса, которые не смогли самостоятельно покинуть помещение. Огнеборцы приступили к их поиску. Спустя несколько минут пожарные обнаружили двоих пострадавших, их вынесли на свежий воздух и передали бригаде «скорой помощи». Ликвидация пожара на объекте с массовым пребыванием – это способ еще раз проверить автоматизированную систему оповещения и состояние эвакуационных путей.

В учениях задействовали более 60 сотрудников управления МЧС. Спасатели работали в условиях, максимально приближенных к реальной ситуации. Благодаря своевременному вмешательству огнеборцев, возгорание удалось вовремя локализовать.

Учения направлены на отработку чётких действий в случае возникновения настоящего пожара.