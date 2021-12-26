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25 января, 16:34
НовостиCOVID-19Государство

Вступило в силу постановление Роспотребнадзора о сокращение карантина с 14 до 7 дней

Вступило в силу постановление Роспотребнадзора о сокращение карантина с 14 до 7 дней

 

Об этом сообщил Премьер-министр Михаил Мишустин сегодня на заседании президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Глава кабмина еще раз напомнил, что ситуация с COVID-19 непростая. И попросил профильное министерство продолжать активное взаимодействие с регионами, оказывая при необходимости всю поддержку. Также поручил ведомству выпустить методические рекомендации для населения по действиям при симптомах коронавируса и опубликовать их, в том числе в средствах массовой информации.

А губернаторов призвал обеспечить строгий контроль за соблюдением мер предосторожности и резерв лекарств в медицинских учреждениях.

«Надо действовать на опережение, следить, чтобы помощь гражданам оказывалась на должном уровне. И важным вопросом, конечно, остается вакцинация. Только так можно противостоять распространению короновируса», - заключил Михаил Мишустин.

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