Вступило в силу постановление Роспотребнадзора о сокращение карантина с 14 до 7 дней

Об этом сообщил Премьер-министр Михаил Мишустин сегодня на заседании президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Глава кабмина еще раз напомнил, что ситуация с COVID-19 непростая. И попросил профильное министерство продолжать активное взаимодействие с регионами, оказывая при необходимости всю поддержку. Также поручил ведомству выпустить методические рекомендации для населения по действиям при симптомах коронавируса и опубликовать их, в том числе в средствах массовой информации.

А губернаторов призвал обеспечить строгий контроль за соблюдением мер предосторожности и резерв лекарств в медицинских учреждениях.

«Надо действовать на опережение, следить, чтобы помощь гражданам оказывалась на должном уровне. И важным вопросом, конечно, остается вакцинация. Только так можно противостоять распространению короновируса», - заключил Михаил Мишустин.