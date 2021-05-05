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17 июня, 13:29
Новости

Агентство по развитию туризма региона приглашает принять участие во Всероссийском конкурсе проектов в сфере гастрономического туризма

Агентство по развитию туризма региона приглашает принять участие во Всероссийском конкурсе проектов в сфере гастрономического туризма

Свои проекты могут представить производства, пространства, продукты, маршруты и события. Регистрация открыта на сайте gastrofest2022.ru. Все конкурсанты получат возможность повысить профессиональные компетенции в Школе гастрономического туризма.

Каждый участник получит сертификат об участии, а победитель – диплом и памятный приз. Финалисты смогут представить регион на выставке проектов, она пройдет в рамках Форума-Фестиваля в сентябре во Владивостоке.

Фото взято в паблике профильного ведомства.

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