Агентство по развитию туризма региона приглашает принять участие во Всероссийском конкурсе проектов в сфере гастрономического туризма

Свои проекты могут представить производства, пространства, продукты, маршруты и события. Регистрация открыта на сайте gastrofest2022.ru. Все конкурсанты получат возможность повысить профессиональные компетенции в Школе гастрономического туризма.



Каждый участник получит сертификат об участии, а победитель – диплом и памятный приз. Финалисты смогут представить регион на выставке проектов, она пройдет в рамках Форума-Фестиваля в сентябре во Владивостоке.



Фото взято в паблике профильного ведомства.