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21 июля, 16:32
НовостиCOVID-19

Сетевые магазины - в центре внимания проверяющей комиссии

Сетевые магазины - в центре внимания проверяющей комиссии

Из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом в регионе, возобновлены рейды по местам массового пребывания людей. Сотрудники управления Роспотребназдора, полицейские, представители городской администрации с инспекцией посещают те объекты, где наблюдается большая посещаемость. В этот раз в центре внимания оказались – сетевые магазины. О нарушениях, выявленных в ходе рейда, рассказала в интервью Вестям главный санитарный врач калмыцкой столицы Элина Бродская. Окончательные итоги проверки станут известны чуть позже.  Но уже ясно, что также будут приняты меры административного воздействия.

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