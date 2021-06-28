Сетевые магазины - в центре внимания проверяющей комиссии

Из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом в регионе, возобновлены рейды по местам массового пребывания людей. Сотрудники управления Роспотребназдора, полицейские, представители городской администрации с инспекцией посещают те объекты, где наблюдается большая посещаемость. В этот раз в центре внимания оказались – сетевые магазины. О нарушениях, выявленных в ходе рейда, рассказала в интервью Вестям главный санитарный врач калмыцкой столицы Элина Бродская. Окончательные итоги проверки станут известны чуть позже. Но уже ясно, что также будут приняты меры административного воздействия.