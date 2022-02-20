Сотрудники МЧС по Калмыкии готовятся к пожароопасному сезону

Напомним, он стартует в регионе с 1 апреля. С его наступлением возрастает риск осложнения обстановки с пожарами и возгораниями.

По данным ведомства, в большинстве случаев это происходит по вине человека. С целью выявления поджигателей ведется авиамониторинг земель сельхозназначения с помощью беспилотных авиационных систем. Всем собственникам земель, следуя требованиям федерального законодательства, необходимо провести уборку территорий от сухой растительности, провести опашку населенных пунктов, проверить работоспособность систем оповещения.