23 марта, 16:18
 6 °C
114,78
104,07
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
23 марта, 17:16
НовостиОбщество

Сотрудники МЧС по Калмыкии готовятся к пожароопасному сезону

Сотрудники МЧС по Калмыкии готовятся к пожароопасному сезону

Напомним, он стартует в регионе с 1 апреля. С его наступлением возрастает риск осложнения обстановки с пожарами и возгораниями.

По данным ведомства, в большинстве случаев это происходит по вине человека. С целью выявления поджигателей ведется авиамониторинг земель сельхозназначения с помощью беспилотных авиационных систем. Всем собственникам земель, следуя требованиям федерального законодательства, необходимо провести уборку территорий от сухой растительности, провести опашку населенных пунктов, проверить работоспособность систем оповещения.

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия