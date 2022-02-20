В Калмыкии в этом году планируется посеять 60 тысяч гектаров яровых культур

Посевная площадь составит чуть более 300 тысяч гектаров, что на 3 тысячи больше, чем в прошлом году. На сегодня в хозяйствах Городовиковского, Ики-Бурульского и Яшалтинского районов посеяно почти 2 тысячи гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур - это 3% от плановых объемов.

На низких темпах проведения сева сказываются погодные условия. Их увеличение ожидается в конце третьей декады марта. В связи с тем, что активное возобновление вегетации озимых культур не отмечалось, понижение температуры не скажется отрицательно на состоянии озимых. По данным Министерства сельского хозяйства, на сегодняшний день 45% озимых культур находятся в хорошем состоянии и 55% в удовлетворительном. Гибели озимых в период перезимовки не отмечается.