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23 марта, 16:23
Новости

Правительство страны продлило упрощенный порядок установления инвалидности до 1 июля 2022 года

Правительство страны продлило упрощенный порядок установления инвалидности до 1 июля 2022 года

Людям не надо будет лично обращаться в бюро медико-социальной экспертизы, чтобы подтвердить ранее присвоенную группу инвалидности или получить ее впервые. Это избавит их от необходимости ходить по инстанциям.

Также удалённо оформить справки, нужные для получения страховых выплат, до 1 июля могут люди, пострадавшие на производстве или получившие профессиональные заболевания. Такой формат в условиях пандемии крайне востребован.

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