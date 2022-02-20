Правительство страны продлило упрощенный порядок установления инвалидности до 1 июля 2022 года

Людям не надо будет лично обращаться в бюро медико-социальной экспертизы, чтобы подтвердить ранее присвоенную группу инвалидности или получить ее впервые. Это избавит их от необходимости ходить по инстанциям.

Также удалённо оформить справки, нужные для получения страховых выплат, до 1 июля могут люди, пострадавшие на производстве или получившие профессиональные заболевания. Такой формат в условиях пандемии крайне востребован.