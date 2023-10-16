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16 октября, 18:20
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Сотрудники Калмыцкого заповедника помогут природному резервату в западном Казахстане в инвентаризации его флоры и фауны

«Бокейорда» - так называется особо охраняемая территория, в соседнем государстве, создана 1,5 года назад. Сотрудники природных заповедников будут проводить совместные научные исследования. В рамках договоренности калмыцкие специалисты поделятся знаниями, изучат места обитания исчезающих из дикой природы степных орлов, а также сайгаков.

Территория резервата «Бокейорда» по своим природным особенностям идентична ландшафту Северо-западного Прикаспия, где расположен заповедник «Черные земли». Также у них общая популяция степного орла. «Мы рассчитываем, что сотрудничество и обмен опытом позволит всем решать поставленные задачи по охране природы», сообщил нам директор заповедника Чёрные Земли Батаар Убушаев.

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