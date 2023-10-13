Сегодня ночью завершился второй региональный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый»

Он приурочен к 100-летнему юбилею службы. Лучшим стал представитель столичного Управления МВД России– Николай Бурлыков. Он уверено прошел все предыдущие испытания. На заключительном этапе по итогам онлайн-голосования набрал большинство голосов.

По словам Николая, со своей профессией он определился еще в школьное время. Человек с активной жизненной позицией, в полиции он работает вот уже 8 лет и вот долгожданная победа. Теперь ему предстоит представлять степной региона на всероссийском этапе.